Enric Hernández, director de 'El Periódico': "No publicamos la alerta antes para no generar una alarma innecesaria"

TENÍAN LA ALERTA CONFIRMADA POR DOS PERSONAS DE LA GENERALITAT

El director de 'El Periódico' ve "contradicciones" en la versión de la Generalitat sobre el aviso de alerta terrorista que recibieron los Mossos en mayo. "No le dieron credibilidad a la amenaza, pero sí aumentaron la seguridad en La Rambla", apunta. Enric Hernández explica que el documento publicado no está reproducido íntegro en el diario para no desvelar el origen de la fuente.