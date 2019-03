El lapsus de Cristina Pardo con Miquel Iceta: "¡Se me ha ido el santo al cielo, me he quedado en blanco!"

MOMENTO CÓMICO EN ARV

Durante la entrevista de Cristina Pardo a Miquel Iceta, la presentadora ha sufrido un lápsus que se ha solventado rápidamente. "Se me ha olvidado lo que le quería preguntar, así que no sé, le voy a tener que despedir porque me he quedado en blanco", señalaba Pardo, que poco después recordaba: "¡Ah, sí, sí!".