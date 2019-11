Si hay gobierno del PSOE y Unidas Podemos con apoyo de Esquerra, El Gran Wyoming dormiría "más tranquilo que antes". "A mí me da igual quien lo vote, yo duermo mejor si hay un gobierno progresista que del otro", ha afirmado en Al Rojo Vivo, donde ha apostado por "todo lo que sea ir en contra de la privatización de la sanidad, de acabar con la educación pública y con el Estado del Bienestar".

El presentador de El Intermedio publica su libro 'La furia y los colores', en el que es muy crítico con la Transición, que llega a calificar en sus páginas de "cambio tutelado". "No hubo reconciliación en absoluto, es que todavía no la habido", ha defendido, asegurando que "seguimos en una España de vencedores y vencidos".

"Ni hubo reconciliación ni hubo perdón, no hubo absolutamente nada de eso, hubo un encaje y pacto de no agresión y los que antes estaban perseguidos, torturados y encarcelados dejaron de serlo por la ley, pero de ahí a que hubiera reconciliación, ni de coña", ha sentenciado. "Si señores como Aznar reivindican el espíritu de la transición, es que algo no está bien", ha agregado.

El presentados asimismo se ha referido al auge de Vox, pero ha defendido que "la extrema derecha ya estaba". "Vox no ha desembarcado en Levante, Vox es una escisión del PP", ha aseverado, afirmando que, "a uno le pierden las formas, pero la acción política es muy parecida".