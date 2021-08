¿Qué ha pasado con la candidata a vacuna más avanzada del CSIC contra el coronavirus? Diana Morant ha respondido en Al Rojo Vivo, donde ha aclarado que "lo que hay ahora mismo es la presentación de resultados de la fase preclínica por parte de los investigadores de esta vacuna a la Agencia Española del Medicamento" y que este organismo es quien "tiene que analizar toda esa documentación" y "autorizar o no autorizar el paso a la siguiente fase, que ya sería la fase clínica"

La ministra de Ciencia Innovación ha insistido en que todavía no hay informe por parte de la Agencia y ha destacado que, en cualquier caso, "esta es una de las vacunas que está siendo analizada por la Agencia Española del Medicamento, pero hay otras".

Además, ha apuntado que "solo una de cada tres vacunas que se están estudiando en el mundo pasan de fase preclínica a fase clínica y solo una de cada cuatro acaban siendo una vacuna que al final sale al mercado".

"Seguimos todos a la espera del informe y, por tanto, de la autorización o no de la Agencia Española del Medicamento, que tiene que tomarse su tiempo", ha reiterado, afirmando que "en realidad no ha habido ningún parón" con esta vacuna.

"Los investigadores le han pasado la documentación a la Agencia Española y a la vez se estaba ya haciendo una llamada a posibles voluntarios para ese ensayo clínico que todavía no está autorizado y a la vez también se estaba produciendo vacunas para poderlas inocular en caso de autorización", ha precisado.

"En realidad no se ha parado nada", ha repetido la titular de Ciencia e Innovación, que ha señalado que aún "no hay un informe, no hay un pronunciamiento" y ha querido recalcar que, en cualquier caso, "hay otras líneas abiertas". "España sigue en la carrera de las vacunas", ha asegurado.