David Fernández, de la CUP: "Nos declaramos insumisos y desobedientes a la decisión del Constitucional"

DEFIENDE LA DESOBEDIENCIA CIVIL EN CATALUÑA

David Fernández, político de la CUP, considera que existe en España y Cataluña una "dialéctica de quien utiliza la independencia para no hablar de la crisis y hay quien utiliza la crisis para no hablar de la independencia". Fernández apoya una movilización social y desobedecer la "prohibición" del Constitucional. "Es una imposición y casi un golpe de Estado tenocrático que viene a decir que no tenemos derecho a expresar libremente nuestra opinión política. Nosotros sólo acataremos la voluntad popular", afirma.