La ministra de Sanidad se ha mostrado orgullosa por los buenos datos epidemiológicos de la pandemia en España, niveles "ciertamente bajos especialmente si nos comparamos con los países de nuestro entorno".

En esta línea se ha congratulado por las felicitaciones que ha lanzado la OMS a España por su buena estrategia. "Es un reconocimiento de país, porque los datos que tenemos de pandemia y las altísimas coberturas vacunales tiene que ver con un éxito de país".

"Que la OMS nos lo reconozca y nos felicite por ello es un orgullo de país. Mejoras siempre hay muchas, pero me quedo con el buen trabajo que hemos hecho entre todos", ha dicho.

A pesar de celebrar los buenos datos, la ministra ha pedido "cuidado" a la población, que sigan usando "las mascarillas" y que respeten "la distancia social". "Lo que nos ocupa es seguir teniendo niveles bajos de ocupación, de UCI y de mortalidad", ha dicho.

"Estamos casi al 90% de personas vacunadas mayores de 12 años. Hay personas que no han querido vacunarse y otras que no lo han podido hacer por razones sanitarias", ha señalado, animando a los que no lo han hecho a recibir el pinchazo.