Daniel de Alfonso: "Si Pujol ha defraudado debería pagar por ello"

DEFIENDE LA LEY POR ENCIMA DE TODO

Daniel de Alonso, director de la Oficina Antifraude de Cataluña, ha analizado la evolución del caso Pujol en el último mes, "no me da ninguna pena Jordi Pujol", ha dicho. Además, ha afirmado que no existe riesgo de destrucción de pruebas y ha interpretado que "la mayoría de casos de corrupción son para financiar a partidos". Asimismo, Daniel de Alfonso ha expuesto su teoría sobre cómo se dio a conocer la trama: "el señor Pujol hace el anuncio porque sabe que el Poder Judicial o la Policía tiene información y lo va a hacer estallar".