Tras la presentación de campaña del PSOE, la presidenta del partido, Cristina Narbona, ha asegurado que buscarán que "haya Gobierno" tras las elecciones, pero no van a "ceder" en lo relativo a la unidad de España.

Así se ha pronunciado en relación a las declaraciones en las que Pablo Casado ha señalado que "el PSOE tiene que romper son sus socios independentistas y dejar de hacerse fotos con Otegi".

"Casado insiste en señalar aquellas situaciones en las que se han abstenido algunos partidos para que haya gobierno, pero eso no quiere decir que el PSOE renuncie a la unidad de España", ha apuntado la presidenta de los socialistas.

Además, ha apuntado que no "van a ceder, como no se ha cedido hasta ahora". "¿Quién decía que el PSOE iba a gobernar de cualquier manera? Pedro Sánchez no ha querido ser presidente a costa de renunciar a nuestros principios, valores y a la defensa de la Constitución".

Durante esta entrevista en Al Rojo Vivo, también ha hecho referencia al lema que ha elegido el PSOE para esta campaña: Ahora Sí. "Quiere decir que si queremos construir un país más justo, tenemos que ponernos manos a la obra de manera inmediata. 'Ahora Sí' porque hay desafíos que requieren el proyecto de un gobierno fuerte".