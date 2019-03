Crespo: "Muchos políticos están temblando por lo que Bárcenas pueda contar"

Pablo Crespo, imputado por el 'caso Gürtel', sostiene que "muchos dirigentes, y no sólo del PP, deben estar temblando por lo que pueda contar Bárcenas". Crespo asegura que el extesorero tiene mucho que decir sobre la financiación de los partidos políticos y cómo se hace esa financiación. "Los canales y los métodos de financiación son los mismos en todos los partidos".

Crespo afirma que los partidos no se financian por las cuotas de sus afiliados. "Las adjudicaciones de obra pública, las condonaciones de créditos bancarios y las concesiones de temas públicos son la vía de financiación de los partidos desde el año 1978".

Varios dirigentes del Partido Popular han afirmado no tener miedo por lo que Luis Bárcenas pueda decir tras su ingreso en prisión. Crespo ha asegurado que no tiene documentación que pueda hacer temblar al PP. "Francisco Correa y yo somos un cero a la izquierda. Nosotros en todo este asunto no somos más que unos proveedores que trabajaban para el PP".

Crespo reconoce haber cometido irregularidades tributarias; "pero sin el tema político que existe por medio, esto no habría tendría mayor repercusión para nosotros". Pablo Crespo niega haber financiado ilegalmente al Partido Popular, e insiste en su papel como mero proveedor. "Estamos deseando llegar a juicio, para poder explicarnos en sede judicial. La trama Gürtel eran un conjunto de empresas bastante buenas".