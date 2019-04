Cospedal: "Como española, me gustaría que el PSOE encontrara su rumbo"

CONTRAPONE "POPULISMO RADICAL" Y "UN PARTIDO MODERADO"

La secretaria general del PP ha hablado en ARV sobre la situación del PSOE y ha explicado hacia dónde le gustaría que fuera la formación. Ha afirmado que "con el populismo no se soluciona nada" y ha añadido que "por mucho mensaje que se dé en la calle, si no se trabaja, no se ayuda a la gente".