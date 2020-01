Ante el brote de coronavirus originado en Wuhan (China) y que afecta ya a centenares de personas, son muchas las preguntas que surgen sobre esta infección. Isabel Sola, investigadora de Biotecnológía del CSIC experta en este tipo de virus, da las claves en Al Rojo Vivo.

¿Qué tiene de novedad?

El virus en cuestión es un "coronavirus humano", es decir, que afecta a las personas. Hasta ahora, detalla la experta, se conocían seis coronavirus que pueden infectar al ser humano. "Cuatro de ellos causan simplemente resfriados comunes leves y hasta hace unos días conocíamos dos que sí que son causa de infecciones graves que pueden ser mortales", precisa Sola.

Así, el que ahora ha causado el brote se convierte en el tercero de estos coronavirus humanos que "pueden infectar al hombre y causar la muerte".

¿Cómo se transmite?

"Al ser un virus puede transmitirse, de hecho se está transmitiendo, de persona a persona", indica Isabel Sola, que precisa que la preocupación radica precisamente ahí, "en que puedan aumentar las personas infectadas y por tanto puedan aumentar las muertes".

¿Qué riesgo hay para España?

"En principio no podemos excluir que pueda haber algún caso", alerta la especialista, aunque recuerda que, según la OMS, "el riesgo en Europa y en regiones del mundo que están alejadas de Wuhan y de China es un riesgo moderado".

No obstante, la investigadora destaca que "hay que estar vigilante" y que, en aquellos casos en que haya sospecha infección, "confirmarlo con las técnicas disponibles y continuar con los protocolos de aislamiento de la persona infectada".

"En principio no se considera que Europa o España tengan un riesgo alto, aunque no podemos excluirlo y por tanto no podemos bajar la vigilancia", resume.

¿Cuáles son los síntomas?

De acuerdo con Isabel Sola, los síntomas del nuevo coronavirus "son síntomas bastante comunes a otras infecciones respiratorias, como la fiebre, la tos, la dificultad para respirar", por lo que, en plena temporada invernal, "podrían confundirse con la gripe".

No obstante, precisa, en caso de no mejorar, en el hospital se realizará al paciente una radiografía de tórax, ya que es en los pulmones "donde puede verse si hay síntomas de neumonía, que es lo que puede causar este coronavirus". "A partir de ahí es necesario confirmar si el causante es este virus u otro", indica, especificando que, para ello, se emplean técnicas de tecnología molecular muy concretas.

Las medidas del Gobierno chino

Por otra parte, la investigadora del CSIC considera que la medida adoptada por el Gobierno chino de cerrar las ciudades afectadas para frenar la propagación del virus "es una medida excepcional con consecuencias muy negativas para todas las personas que están viviendo ahí".

Sin embargo, matiza, al impedir la salida de personas que pudieran estar infectadas sin saberlo, "definitivamente la expansión del virus estará disminuyendo". Desde ese punto de vista, concluye, "sí que podría ser eficaz para evitar que el virus se expanda fuera de la región afectada".