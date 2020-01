Ante el brote de coronavirus originado en China, que ya ha acabado con la vida de 26 personas, los profesionales sanitarios se mantienen "vigilantes, a la expectativa", según ha indicado María José Pereira, jefa del servicio de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC), que ha señalado que la información sobre este nuevo virus "va cambiando día a día, hora a hora".

La especialista asimismo ha aclarado que la OMS considera el coronavirus como un problema "localizado con una potencial capacidad de internacionalizarse" y que, en consecuencia, es necesario mantenerse "pendientes" de su progresión. En este sentido, ha indicado que "Salud Pública tiene que mantener todos los sistemas de vigilancia activos".

El virus, ha apuntado, fue diagnosticado hace "muy poco tiempo", pero con la información de la que se dispone hasta ahora, la OMS y las autoridades europeas entienden que el riesgo para España es "muy bajo".

Por otra parte, la experta en Medicina Preventiva ha valorado la cuarentena establecida en ciertas ciudades chinas como "una buena noticia", ya que "es una forma de contener la progresión del virus".

Sin vacuna ni tratamiento específico

La doctora ha precisado que, aunque se trata de un virus nuevo, "es un virus de una familia conocida" que parece haber mutado. "Parece que la capacidad que tiene de producir patología grave es algo inferior a sus compañeros", ha afirmado, aunque ha advertido de que, con los datos "tan incipientes" de que se dispone, se estima "un 25% casos graves y en torno a un 3% de casos fatales".

"Los virus no tienen tratamiento específico", ha agregado María José Pereira, que ha indicado que "tampoco hay vacuna" para este en concreto. Desarrollarla, ha detallado, tardaría como "mínimo un año, en la mejor de las situaciones".

En cuanto a la decisión de la OMS de no declarar, por el momento, la situación de emergencia internacional, Pereira ha indicado que esta tiene un gran impacto social, económico y en las personas, por lo que "no son medidas que podamos declarar sin tener bien mesurada la situación".

Finalmente, la especialista ha indicado seguirán apareciendo casos, ya que el periodo de incubación puede durar hasta 14 días. No obstante, ha asegurado que "no nos debe extrañar ni preocupar el incremento de casos". "No es un signo de alerta -ha concluido- es que los estamos buscando".