Clemen Núñez, sobre el salto de la valla de Ceuta: "Es uno de los más violentos que recordamos. Nunca entran grupos tan numerosos"

DIRECTOR DE SOCORRO DE CRUZ ROJA

El director de Socorro de Cruz Roja en Ceuta ha explicado en ARV cómo tuvo lugar el masivo salto de valla en la ciudad autónoma y cómo trabajó el protocolo de atención médica ante la violencia que se generó en las concertinas. "No justificamos sus métodos de entrada, pero si llegan a la valla y no utilizan una serie de métodos no van a lograr entrar".