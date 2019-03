Cifuentes: "Las personas de mi lista han firmado un código ético y dimitirán si son imputadas o investigadas"

ESTÁ A FAVOR DE UN CAMBIO EN EL PP MADRILEÑO

La candidata del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha hablado en 'Al Rojo Vivo' sobre las informaciones que apuntan a que hay personas de su lista que estarían siendo investigadas. Al respecto, ha dicho que no le consta y que "no puede imponeres el velo de la sospecha sobre todo". Asimismo, ha explicado que observa que "de repente empiezan a decirse cosas muy sorprendentes", que tiene tolerancia cero con la corrupción y que no tiene "nada que ocultar". Acerca del respaldo, o no, de Ciudadanos, Cifuentes ha respondido que ella representa la formación más votada, con una diferencia importante respecto a Ángel Gabilondo, sin embargo, también ha apuntado que cabría la opción de una abstención por parte del PSOE y Podemos.