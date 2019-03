Carlos Carrizosa: "No descartamos acudir a una investidura, esperaremos a ver qué ocurre con los independentistas"

CIUDADANOS ESPERARÁ A LOS INDEPENDENTISTAS

Cristina Pardo pone contra las cuerdas a Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlament, al preguntarle por qué su partido presentó una moción de censura sabiendo que no tenían suficientes apoyos y ahora, sin embargo, no intentan formar gobierno. Por otra parte, afirma que no descartan ir a una investidura.