Bernardos: "No habrá recuperación del nivel de vida de la mayoría si no cambia la política del Gobierno"

DESTACA LA DIFERENCIA ENTRE MARCO Y MICROECONOMÍA

El economista Gonzalo Bernardos ha analizado en 'Al Rojo Vivo' los datos del paro de mayo. Según ha dicho, son cifras "buenas sin paliativos". No obstante, ha destacado la precariedad de buena parte del empleo creado y ha lamentado que, mientras las empresas aumentan sus beneficios, los salarios continúan igual. Sobre las palabras de Rajoy hablando de la recuperación plena en 2019, Bernardos ha respondido que "no llegará mientras no se distribuya la renta" y ha apuntado que "el nivel de vida de la mayoría no se recuperará hasta que no cambie la política del Ejecutivo".