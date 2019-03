Belmonte: "Nunca PP y PSOE se han planteado en serio reformar la ley del indulto"

Para responder a las palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que ha afirmado que no ha indultado a personas condenadas por corrupción, Eva Belmonte ha hablado para 'Al Rojo Vivo'.



Belmonte es responsable de proyectos de la fundación ciudadana Civio que cuenta con la iniciativa elindultómetro.es



En sus propias palabras, "el Gobierno por lo menos ha concedido cuatro indultos por malversación y seis por prevaricación, por lo que la afirmación de Gallardón no es del todo correcta, ojalá no concedan ningún indulto más"



Sobre la afirmación de Gallardón, a favor de que no habrá indultos de este tipo mientras él siga siendo ministro, Belmonte considera que se trata de una respuesta "ante el aluvión de peticiones públicas de indulto, algo que hasta ahora se hacía de forma discreta, pero que ha dejado de dar vergüenza".



Acerca de la diferencia en la cantidad de indultos de unos gobiernos a otros, Eva Belmonte ha destacado que "hay una diferencia bastante clara" y que la mayoría de los indultos son por delitos "contra la salud pública debido a que el Código Penal en este sentido es muy estricto".



Al respecto, Belmonte ha enfatizado en que lo importante "es conocer la cantidad de indultos que hay para cada delito".