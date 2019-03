Bárbara Dürkhop: "Las leyes están para cumplirlas, aunque duela"

LAS CONSECUENCIAS DEL FINAL DE LA DOCTRINA PAROT

Bárbara Dürkhop, víctima del terrorismo y ex europarlamentaria del PSOE, cree que hay que acatar la decisión del Tribunal de Estrasburgo sobre la 'doctrina Parot'. Sin embargo, Dürkhop cree que es necesario revisar la ley como tal. "No soy jurista, pero entiendo que una ley no debería ser retroactiva".