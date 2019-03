Aróstegui: "El Gobierno actúa de forma cobarde y tramposa con la inmigración"

Juan Luis Aróstegui, diputado del grupo Caballas por Ceuta, lamenta que se haya producido más de una docena de muertos mientras intentaban de alcanzar las costas españolas. Al respecto, afirma rotundo que "es discutible la forma en la que trabaja el Gobierno con la inmigración" y que las consecuencias de malas decisiones migratorias encierran "una gestión nefasta de la política fronteriza".



Aróstegui acusa al Gobierno de tener una forma de actuar "cobarde y tramposa con la inmigración" porque, según justifica, "es cobarde agredir a náufragos, no asumir responsabilidades y dársela a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".



Asimismo, muestra su repulsa a la perspectiva que adopta el Ejecutivo de Mariano Rajoy respecto a esta tragedia, "ven al inmigrante como un enemigo al que hay que combatir, a las personas se les consifica, no se les considera seres humanos", critica.



Al mismo tiempo, Juan Luis Aróstegui defiende, en líneas generales, la actuación de la Guardia Civil y añade que "la guardia Civil ha actuado recibiendo instrucciones concretas de una política errónea".



Además, sentencia que "si hay que elegir ver a seres humanos desvalidos en la playa recibiendo bolas de goma, España no se merece esto".