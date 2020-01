El exministro de Interior Jaime Mayor Oreja ha llamado a la agrupación de la derecha ante el nuevo Gobierno por considerarlo "un frente popular presidido por la maldad". Unas duras declaraciones que ha comentado el periodista Antonio Maestre en Al Rojo Vivo.

"La derecha está inmersa en esta reducción a lo absurdo que es cualquier crítica a un gobierno", ha espetado Maestre, que ha considerado la crítica "una sobreactuación llegada a veces al delirio".

"Gracias a esta sobreactuación de la derecha, la unión de la izquierda es un efecto secundario sin el cual no habría salido adelante la investidura", ha reiterado el periodista.

Antonio Maestre se ha reunido con Pablo Iglesias tan solo un día después de que se conociera el posible malestar entre las filas moradas por no conocer con anterioridad que el nuevo Gobierno de coalición contará con cuatro vicepresidencias, y no tres como creía Unidas Podemos.

"Le he visto tranquilo. No he visto en él problema con la polémica de las vicepresidencias. Considera que es un buen avance que haya tres vicepresidentas mujeres", ha asegurado el periodista, que ha reconocido que "sí le hubiera gustado tener esa información previamente para que no hubiera problemas comunicativos". a pesar de ello, el periodista ha asegurado sentirse sorprendido "porque esperaba encontrar más molestia".

Maestre ha insistido en que "aunque había mucha gente contraria a este Gobierno de coalición", Pablo Iglesias "siempre ha sido consciente de las limitaciones, los problemas y todo lo que no va a compartir pero va a tener que asumir de un Gobierno del que es una pequeña parte".