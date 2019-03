Antonio Hernando: "El PP ha fracasado, nosotros no vamos a abdicar de nuestra responsabilidad"

EL PORTAVOZ DEL PSOE, SOBRE LA NEGOCIACIÓN CON PODEMOS Y LOS PACTOS DE GOBIERNO

El diputado socialista insiste en que "no" han comenzado las conversaciones con Podemos. No obstante, Hernando aclara que se hablará "con Podemos, Ciudadanos... en base a un programa". Sobre la formación de gobierno, cree que "Rajoy y PP han fracasado" y que PSOE "no va abdicar de su responsabilidad".