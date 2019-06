Ángel Gabilondo (PSOE) no tira la tolla en Madrid: "Está muy difícil, creo que ya hay un tripartito"

El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid ha respondido a Antonio García Ferreras sobre la posibilidad de acabar presidiendo el Gobierno: "Está muy difícil, pero el apoyo que hemos tenido me hace luchar hasta el final cargado de razones y de fuerza para aglutinar un cambio en la dirección del progreso en Madrid".

Ángel Gabilondo ha explicado en Al Rojo Vivo que intentará gobernar "hasta última hora por respeto, por responsabilidad y por ética pública en relación con los votos recibidos. No tiraré tan rápido la toalla". "Yo estoy trabajando y tanteando si hay apoyos para postularme como candidato", ha apuntado el dirigente socialista, frente al "acuerdo de consistencia y continuidad" de la derecha.

Gabilondo ha denunciado que, si bien es momento de "realizar los procesos, como postularse ante el presidente de la Asamblea para ver quién tiene más apoyos, ya están repartiéndose conserjerías y direcciones generales y hasta cargos públicos". Así, se ha preguntado: "¿Por qué no hacemos las cosas con cuidado? comprendo que haya conversaciones, pero la sesión de investidura no es un paripé, es una propuesta con un debate y una votación".

Antonio García Ferreras ha preguntado a Gabilondo por qué él sí se ha reunido con Rocio Monasterio (Vox), pero Pedro Sánchez no se ha reunido con Santiago Abascal. A ello ha respondido el candidato socialista a la Comunidad de Madrid: "Respeto los procesos, y no es igual lo que pueda ocurrir en el Gobierno de la nación. Yo entendí que tenía que hablar, que no negociar, con todos los grupos".

"Hablamos con Vox. Respetamos la cortesía parlamentaria, pero no queremos negociar nada, ni ellos tampoco querían", ha puntualizado el dirigente socialista. Así, sobre los movimientos de Sánchez, Gabilondo se ha limitado a decir: "Todos mis respetos. Solo faltaría que me ponga a dar consejos".

¿Y el papel de Ciudadanos en un posible tripartito en Madrid? Gabilondo no se cree las palabras de la formación naranja en este sentido: "Creo que hay un tripartito. Seamos serios, hemos visto que están trabajando en una dirección, pero que lo digan. No me parece una buena noticia ni para Madrid ni para España que Vox entre en las instituciones".