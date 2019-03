Ana Pastor: "Zaida Cantera ha vuelto a no dormir por las noches"

ESTE DOMINGO, EN 'EL OBJETIVO'

Zaida Cantera, la exmilitar acosada sexualmente por su superior, el teniente coronel Lezcano Mújica, visita este domingo el plató de 'El Objetivo' después de conocerse la denuncia que ha presentado contra ella por lo que dijo en 'Salvados'. "Zaida Cantera ha vuelto a no dormir por las noches", ha revelado Ana Pastor, quien asegura que la exmilitar "no se va a callar". El programa ha invitado al ministro Morenés para conocer su versión, pero, en palabras de Pastor, "no ha querido estar".