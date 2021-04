¿Se siente cómodo Alberto Garzón en el Gobierno de coalición junto al PSOE? Es la pregunta que Antonio García Ferreras le traslada al ministro de Consumo en Al Rojo Vivo, encontrando un "sí"... con 'peros'.

"La comodidad no es lo que buscamos en política", afirma Garzón, que enfatiza que el objetivo del Ejecutivo es "transformar la sociedad", lo que cree que implica "asumir contradicciones". Eso sí, supedita todo a un elemento: el acuerdo de coalición.

Para Garzón, la reforma de la Ley de Vivienda propuesta por José Luis Ábalos es "insuficiente", lo que llevaría a "no satisfacer" ese pacto de coalición. "Somos leales al acuerdo de Gobierno, a lo que está firmado", resalta el ministro, que insiste en que se tiene que "cumplir lo pactado".

"La gente se alegraba mucho por el acuerdo de coalición, pero lo que quiere son hechos. Sería un grave error que no se limitase el precio de los alquileres. Cuando se ha planteado que hay tensiones en el Gobierno, siempre vienen cuando no se quiere cumplir una parte del acuerdo", explica Garzón, que zanja: "No hemos venido a hacer amigos".

La reforma laboral es otro de los temas que divide al Ejecutivo, con Yolanda Díaz y Nadia Calviño presentando distintos enfoques a la expresa petición de la Comisión Europea para acceder a los fondos europeos por la pandemia de coronavirus.

El Gobierno tiene que presentar un plan de reformas antes del 30 de abril si quiere acceder a esos fondos europeos. Calviño, más alineada con la visión europea, prefiere simplificar la legislación a derogar por completo las reformas del PP. Díaz, por su parte, es partidaria de cambios profundos en la legislación laboral.