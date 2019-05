Ada Colau: "Confío en conseguir que Collboni y Maragall miren hacia su izquierda"

Pese a que su tenso cara a cara deja clara la distancia existente entre Ernest Maragall, candidato de ERC; y Jaume Collboni, candidato del PSC, Ada Colau confía en que poder formar un gobierno progresista haciendo que ambos miren hacia su izquierda.

"Lo he dicho más claro que nadie, quiero ganar las elecciones y con más apoyos para liderar un gobierno progresista", explica la alcaldesa de Barcelona, que piensa que "eso pasa por que los progresistas miren a la izquierda y no a la derecha".

Colau pide que el Gobierno Torra no traslade su parálisis y su mal gobierno a la ciudad de Barcelona porque las fuerzas municipales necesitan políticas de izquierda que no se podrán llevar a cabo si no se eliminan líneas rojas.