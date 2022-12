El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, dará cuenta ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de las condiciones en que se produjo la fusión y salida a bolsa de la entidad financiera. Rato, que declarará como imputado en el Juzgado Central de Instrucción número 4, será el último exdirectivo de la entidad que comparecerá en este procedimiento judicial.

"La gente compró masivamente acciones de Bankia porque nadie pensó que hubiera engaño", explica Carmelo Encinas. El periodista cree que Deloitte no ha actuado en este asunto con la suficiente diligencia. "Mucha gente se encontró con que sus acciones no valían nada". Esther Palomera sostiene que Rajoy no es el único diablo en el asunto Bankia. "Las decisiones no sólo las tomaba Rodrigo Rato. No tengo ninguna duda de que hay más responsable en el asunto Bankia".