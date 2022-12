Eduardo Inda asegura estar "perfectamente" y "tranquilísimo" tras haber sido demandado por la formación Podemos, liderada por Pablo Iglesias. "No me demandan todos los días. La última demanda que tengo es de la familia Pujol, y la hemos ganado en todos los ámbitos". Inda considera que Iglesias tiene todo el derecho a demandarle, "aunque a él lo que le gustaría sería amordazarme".

Inda recuerda que el país al que "admira" Pablo Iglesias tiene por costumbre amordazar a los periodistas. El periodista insiste en que Venezuela financia a Pablo Iglesias. "Tendrá que explicar de dónde sale el dinero que ha recibido de Venezuela, y qué servicios le han prestado".

Eduardo Inda asegura que: "no he acusado de ningún delito a nadie por más que insistan". Inda señala que Iglesias le ha insultado gravemente en varias ocasiones y jamás se le ha llamado la atención. "Mis comentarios forman parte de la libertad de expresión. Pablo Iglesias me ha llamado 'tonto' y cosas más graves".