La formación de Pablo Iglesias, Podemos, ha presentado su borrador de propuestas económicas y José Carlos Díez, economistas, las ha analizado en 'Al Rojo Vivo'. Según ha dicho, "Podemos ha bajado un poco a la tierra y ahora ya no hablan de no pagar la deuda, hablan de negociaciación. No obstante, deben contestar qué harían ellos si Merkel dice que no, tienen que explicar si seguirían en el euro o harían algo diferente".

Díez ha calificado las iniciativas de "absurdas" y ha añadido que "llevaba mucho tiempo sin ver una rueda de prensa tan surrealista como la que han dado". Asimismo ha respondido que "no puede ser que en una crisis fiscal en la que España tiene un billón de deuda pública y 60.000 millones de déficit, alguien pueda pensar que esta crisis se resuelve creando tres millones de puestos de funcionarios". También ha añadido que "el país tiene un problema de deuda privada, que afecta a familias, empresas y bancos".

"Podemos plantea llevar a cabo acciones de estímulo en España para aumentar el déficit exterior, aumentar la deuda y el problema. Hay que hacer una reestructuración de la deuda, un plan de estímulo y monetizar parte del déficit, como ha hecho Estados Unidos, pero no aquí, hay que hacerlo en Europa y con Eurobonos", ha explicado.

El economista ha destacado que, ante una mala situación económica y mucha gente en situación de necesidad, "Podemos está vendiendo el país de Nunca Jamás, en el que con unos polvitos se va a elevar el barco y la economía va a empezar a crecer, sin embargo, hay que hacer un plan realista que tenga posibilidades de llevarse a cabo", ha justificado.