Manuel Valls: "Quien me acusa de ser el candidato de los ricos no ha hecho nada por los barceloneses más pobres"

El candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, asegura que no es "candidato ni de unos ni de otros" y apunta que busca ser alcalde de una Barcelona "capital del sur de Europa": "Quiero ser el alcalde de la moderación y que de otro impulso a la ciudad". También apuesta por la solidaridad: "Tenemos que acoger a refugiados".

Manuel Valls: "Me presento en una plataforma porque las ciudades no son cosa de partidos. Soy de izquierdas"

Manuel Valls asegura en Al Rojo Vivo que tiene "poco dinero" para la campaña electoral y asegura que va a tener el apoyo de Arrimadas y Rivera: "Creo que en las ciudades no es cosa de partidos, en una sociedad dividida la transversalidad es importante". El político asegura que es de "izquierdas y progresista": "Nunca he sido comunista, siempre he sido un socialdemócrata moderado".

Manuel Valls: "Barcelona, de una forma u otra, es cocapital de España"

El candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, asegura en Al Rojo Vivo que "Barcelona no tiene que tener ningún complejo de inferioridad" y apunta que "Montjuic podría ser la capital cultural de España": "El Gobierno de Madrid tiene que entender que es muy importante que Barcelona recupere fuerza a nivel económico. Es consecuencia del procés y de la política 'antiempresas' del Ayuntamiento de Colau".

Manuel Valls: "Organizar un referéndum ilegal y anticonstitucional en Cataluña fue un error"

El candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, preguntado en Al Rojo Vivo sobre si abriría colegios para un referéndum ilegal, dice que "un alcalde debe respetar la ley y la constitución". Valls apunta que "el espacio público es de todos. Hay derecho a poner lazos pero los edificios públicos y los medios de comunicación son de todos y hay que respetar a todos los catalanes".

Valls responde a las palabras de Iceta sobre que los políticos catalanes llevan demasiado tiempo en prisión: "No se puede hablar así"

Manuel Valls asegura en Al Rojo Vivo que "todos pueden tener su opinión" en referencia a las palabras de Miquel Iceta sobre los presos independentistas, pero apunta que su "deber es respetar el Estado de Derecho": "En nuestras democracias tenemos que respetar a la Justicia".