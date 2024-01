La vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este miércoles en Al Rojo Vivo que este viernes "se subirá mucho el salario mínimo interprofesional (SMI) en nuestro país". El avance de la también líder de Sumar supone que el Gobierno tomará finalmente su decisión sobre la subida del SMI de 2024 en el marco de la próxima reunión con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, convocada para el próximo viernes.

Tal como ha señalado la ministra, el salario mínimo actualmente se sitúa en 1.080 euros al mes por catorce pagas, un "50%" más desde que gobiernan. Trabajo planteó en su día una subida del 4%, hasta los 1.123 euros al mes, con la idea de que este porcentaje atraería a la CEOE a un acuerdo con sindicatos y Gobierno.

Sin embargo, el rechazo patronal a este porcentaje por no venir acompañado de sus demandas (indexación del SMI a contratos públicos y bonificaciones al campo), podría llevar a que esta cifra se incremente a un 5% o más allá, como piden los sindicatos. El departamento de Díaz ya dijo el pasado lunes que si CEOE no aceptaba el 4%, se desvincularía de esta propuesta para ir a una subida del SMI "más ambiciosa".

"Con seriedad, como saben las cotizaciones, el subsidio, se mide en atención al salario mínimo", ha introducido la ministra en la entrevista con Antonio García Ferreras. La subida del SMI, asegura, lo que hace es que "se disparen las bases de cotización". "Le digo más: les anuncio que el próximo viernes vamos a subir mucho el SMI. Estamos elevando las bases de cotización, ahora por encima del 50%. Estamos protegiendo a los trabajadores y las trabajadoras. Estos son los hechos, el resto son ajenas a la vida de la gente", ha explicado en referencia a la aprobación de los decretos anticrisis.

No obstante, ha señalado que entiende "que la lógica del real decreto ley no le gusta a nadie". "Soy muy consciente de ello, como también que son medidas muy distintas", ha señalado la ministra de Trabajo, asegurando que desde Sumar incluso tienen "matices con algunas, pero esto no quiere decir que vayan a votar en contra". "No olvidemos que estamos en guerra, que tenemos una crisis de inflación sin precedentes", ha recordado la vicepresidenta.

"La ciudadanía tiene que estar perpleja cuando ve que la política está poniendo en riesgo muchos derechos", ha expresado sobre las negociaciones exprés para salvar los decretos, incluso llegando a aseverar que es "muy difícil gobernar así". Preguntada sobre la posición de Podemos, Yolanda Díaz ha defendido que sí hay mejoras y niega que haya recortes en los subsidios del paro, tal como ha afirmado el partido de Ione Belarra.