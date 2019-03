Tania Sánchez: “Está por encima el beneficio de la empresa que el bienestar colectivo”

La Sanidad está en peores condiciones que hace un año. Izquierda Unida Plural y PSOE debaten sobre un año de recortes sanitarios en el Congreso de los Diputados. Creen que disminuirá la esperanza de vida y aumentará la mortalidad. Uno de los datos que muestran es que se están produciendo muertes por enfermedades que tiene cura como muerte por tuberculosis. Dicen que el copago y los recortes pasarán factura y que se ahorra a base de cargar a los enfermos.

Tania Sánchez, diputada de IU por Madrid, insiste en que el modelo de sanidad está cambiando y “lo dice el consejo de Europa”. Cree que es una práctica violación de los derechos humanos. “No es un problema de la crisis ya que es una reforma ideológica porque no tiene vuelta atrás. Está por encima el beneficio de la empresa que el bienestar colectivo”.

Alfonso Rojo afirma que hay recortes en Sanidad y que ha caído la calidad pero “a nadie en España que haya ido a urgencias diciéndole que no puede entrar”. A esta afirmación responde Tania Sánchez recordándole a Rojo que ya no se atiende a 900.000 inmigrantes sin papeles y en Baleares un joven inmigrante con tuberculosis sin tarjeta sanitaria no se le hizo seguimiento y murió.