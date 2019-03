Rico: "Debe haber responsabilidades por los muertos en Ceuta y no tapar el asunto como hace el PP"

El periodista Manuel Rico ha analizado en 'Al Rojo Vivo' cuál es la situación actual en la que se encuentra el fenómeno de la inmigración en España, en sus propias palabras, "la clave reside en que la gente quiere llegar hasta Europa y no se va a detener".

Rico defiende que, a nivel político "se tome en serio el asunto de la inmigración" y que Europa se implique "porque la mayor parte de los inmigrantes no se quieren quedar en España, saben que no es el mejor país por la situación económica, pero nos utilizan como vía de tránsito".

En este sentido, ha criticado que se intente crear desde la Administración una situación de alarma, "no vale inventarse una cifra nueva cada día con el número de personas que están esperando llegar, no vale criminalizar y no vale seguir con la política actual, que es no hacer nada".

Sobre las personas fallecidas antes de llegar a las costas de Ceuta, Manuel Rico sostiene que "debe haber responsabilidades por los 15 muertos, no se puede tapar el asunto como está intentado hacer el PP", sentencia.