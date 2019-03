Marhuenda: "Podemos sigue un proceso revolucionario, quiere cambiar el sistema"

SOSTIENE QUE ESTÁN AL MARGEN DE "LA POLÍTICA TRADICIONAL"

El periodista Francisco Marhuenda ha dicho que "Podemos tiene una concepción instrumental de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas". Considera que es un objetivo "que nunca ha escondido", ya que, según él, "lo que busca no es que sus miembros sean consejeros o concejales". En este contexto, Marhuenda lamenta la actitud del PSOE: "Algunos no se han enterado de lo que ha pasado, entre ellos, Pedro Sánchez. Se debe mirar el resultado en las Autonomías, al PP le va mal, a Ciudadanos le va bien y a Podemos le va muy bien. Si no se quiere entender lo que ha pasado, así les va a ir".