"La concienciación y la recomendación tienen que ir acompañados de actuación y presencia" ha defendido el periodista Antonio Maestre en 'Al Rojo Vivo', que se ha referido a la gestión del coronavirus de la Comunidad de Madrid, con la que se ha mostrado muy crítico.

"Lo que no es posible es que en la Comunidad de Madrid se pida o recomiende a poblaciones de Villaverde, Usera, Carabanchel o Móstoles donde hay una incidencia acumulada más alta que no salgan de casa y autorizar para el 28, 29 y 30 de agosto en Alcalá de Henares unas corridas de toros en las que van a entrar más de 5.000 personas", ha manifestado.

En este sentido, Maestre ha destacado que son 5.000 personas juntas. "¿De verdad vamos a hacer recomendaciones de que la gente no salga de casa y no se reúna con sus familiares cuando estamos autorizando 5.000 personas en una plaza de toros?", se ha preguntado Maestre.

O se es coherente o no se puede concienciar a la gente"

En cuanto a la crítica de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso al Gobierno, Maestre ha señalado que el problema viene porque en mayo, Díaz Ayuso decía que la culpa era del Gobierno porque les daba directrices y no les dejaba gestionar con liberdad y ahora en agosto dice que la culpa es del Gobierno porque les deja gestionar en libertad y no les da directrices.

En este sentido, el periodista ha asegurado que "o se es coherente o no se puede concienciar a la gente". Sobre la importancia de la coherencia, ha indicado que si no la gente acaba viendo que es "una tomadura de pelo" porque si de verdad es tan grave la situación como para recomendarme no salir de casa, no puedes autorizar una corrida toros con 5.000 personas.

Maestre también ha recordado que la Comunidad de Madrid se levantó de la Mesa en junio cuando desde el Ministerio de Educación dieron directrices para la vuelta a las aulas y aseguraron que la distancia de seguridad de metro y medio entre mesas sería "revolucionar las aulas".