Llamazares: "Rajoy debería cesar inmediatamente a la ministra Mato"

El diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha analizado el propósito del juez de la Audiencia Pablo Ruz de sentar a la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el banquillo por lucrarse de la trama Gürtel.



"Mariano Rajoy no llega al debate en el Parlamento si no cesa inmediatamente a la ministra Mato, ya que no lo ha hecho por la vía civil, que lo haga por la vía judicial", ha dicho Llamazares. También ha apuntado que "Ana Mato ha sido una de las ministras más incompetentes de este Gobierno y hay pruebas de ello en muchas ocasiones".



Sobre la posible implicación de Ana Mato en la trama Gürtel, situación que se remontaría a antes de que Mariano Rajoy llegar a la Moncloa y decidiera contar con ella para su gabinete, el diputado considera que "se conocía" y que "el propio Partido Popular sabe que se benefició de ello".