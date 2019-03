Jorge Verstrynge: "Me haría musulmán si no fuera por su idea de la mujer y porque soy ateo"

'ENFRENTAMIENTO' EN 'AL ROJO VIVO'

Rifirrafe entre Jorge Verstrynge y Xavier Sardà por la polémica generada en Francia en torno a Marine Le Pen y la manifestación de rechazo de los atentados contra Charlie Hebdo. Verstrynge sostiene que no invitaron a la movilización a la líder del Frente Nacional y añade que "a ella no le apetecía ir". Sardà le responde que no prohibieron su presencia y añade que muchos musulmanes no necesitan de Verstynge su ayuda, ni su compresión, que queda "trasnochada".