González Urbaneja: "La imagen del acto de Durango era deprimente"

El juez Eloy Velasco prohíbe la manifestación en apoyo a los presos de ETA. Velasco ha ordenado a las fuerzas de seguridad que tomen las medidas necesarias para impedir la celebración del acto. Fernando González Urbaneja celebra la decisión del juez, y afirma que la imagen del acto de Durango fue "deprimente". El periodista es partidario de acatar las decisiones judiciales, pero cree que "hay que discriminar entre el bien y el mal".

Javier Aroca insiste en que la decisiones judiciales hay que acatarlas para bien y para mal, y recuerda las críticas a Pedraz por no prohibir el acto en Durango. "Eso no está bien, o aceptamos lo que digan los jueces porque es la aplicación de la ley o no lo aceptamos".

Alberti Rivera defiende que el derecho de manifestación es fundamental, pero cree que si existe la mínima sospecha es necesario interrumpir el acto y efectuar las detenciones que sean oportunas en actos de este tipo.