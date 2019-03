Fernando Berlín: "El problema radica en el modelo eléctrico instalado en España"

El Gobierno confirma que la factura de la luz subirá a partir de enero. El Ejecutivo no adelanta de cuánto será esa subida y remite a la subasta eléctrica que se celebrará mañana jueves. Sáenz de Santamaría asegura que la subida es "inevitable" porque el PSOE dejó un déficit tarifario de 23.000 millones de euros.

Fernando Berlín ve evidente que esta decisión no es cómoda para el Gobierno. "El problema es el modelo energético que está instalado en España. Las eléctricas españolas doblan el beneficio respecto a las europeas, el margen de beneficios es el doble".

Sin embargo, Berlín no considera justo asegurar que la subida de luz tiene antecedentes en la etapa socialista. Por su parte, Ramón Pérez-Maura reconoce que no entiende el déficit tarifario, "pese a que me lo han explicado en muchas ocasiones".