Ester Capella compara el 'procés' del Govern catalán con Martin Luther King y Nelson Mandela

MAESTRE SE LO HA RECRIMINADO POR "HIGIENE INTELECTUAL"

La diputada de ERC en el Congreso, Ester Capella, ha comparado el 'procés' con Martin Luther King, Nelson Mandela y Rosa Parks. "Cuando desobedecieron civilmente Martin Luther King…", así ha empezado la diputada, que ha sido cortada por Antonio Maestre: "Por una cuestión de higiene intelectual no se quieran comparar con Rosa Park". Capella ha respondido: "No me quiero comparar con nadie".