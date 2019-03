Ekaizer: "Aguirre no puede dejar el PP de Madrid porque está podrido"

¿CUÁL ES EL VERDADERO OBJETIVO DE AGUIRRE?

El periodista Ernesto Ekaizer ha dicho en 'Al Rojo Vivo' que considera que "Esperanza Aguirre no es aspirante a nada" pese a "hacerlo creer a los demás". Destaca que ella tiene la intención de quedarse en la formación regional para actuar frente a los casos de corrupción. "Cuando tienes una situación así no puedes largarte, Aguirre dijo que cuando el barco se hunde no se dimte", ha explicado. Además, ha añadido que "tiene un pacto con Rajoy para no marcharse hasta que el PP de Madrid no se reorganice".