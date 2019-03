Angélica Rubio: "Lo que está haciendo el Parlamento es cumplir la ley"

EL CONGRESO VOTA LA LEY DE ABDICACIÓN

Angélica Rubio considera que las instituciones no pueden pedir al ciudadano que cumple la ley, si ellos no la cumplen también. "La Constitución dice que abdicación o sucesión necesita una ley orgánica, y lo que está haciendo el Parlamento es cumplir la ley". Rubio no entiende que se pueda criticar el cumplimiento de la ley. Cree que se pueden plantear todos los debates posibles, siempre que se enmarquen dentro de la legalidad.