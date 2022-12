Edu Galán y Darío Adanti, de Informe Mongolia, han diseñado su particular '10 Years Challenge', pero esta vez no han utilizado sus fotografías, sino las de nuestros políticos.

En este vídeo de Al Rojo Vivo te descubrimos cómo eran hace 10 años Esperanza Aguirre, Teresa Fernández de la Vega o José Bono, entre otros.

Informe Mongolia, especial Podemos: "Estamos hartos porque esta pelea la va a ganar la ultra derecha moderada, como siempre"

Este viernes Informe Mongolia dedica su 'Estamos hartos' al conflicto entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Descubre en este vídeo de Al Rojo Vivo cuál es el análisis que hacen.