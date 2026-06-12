Daniel Ramírez, tajante sobre las joyas de Zapatero: "El PSOE no puede desvincularse de esta cuestión"

El periodista ha recordado que las joyas del expresidente del Gobierno las encontraron "escondidas" en una caja fuerte, "que no se quería abrir", y que estaba en un piso que es "propiedad del PSOE".

Daniel Ramírez ha reaccionado a la decisión del juez Calama de abrir una pieza separada para investigar a José Luis Rodríguez Zapatero por delito fiscal y de contrabando por las joyas halladas en su despacho, reconociendo que "lo de Zapatero contrabandista" es algo que "no vio venir".

El periodista ha recordado que estas joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, estaban guardadas en una caja fuerte de un piso propiedad del PSOE.

Por tanto, ha destacado que el partido no puede ahora "desvincularse" como si fuese un asunto personal del expresidente del Gobierno.

"El objeto presuntamente delictivo estaba escondido en una caja fuerte que no se quería abrir y que pertenece al PSOE", ha destacado.