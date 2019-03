LAS MEJORES 'PERLAS' DE LA EXALCALDESA DE ALICANTE

La ya exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, acostumbraba a dirigir 'perlas' a la oposición en los plenos. "Vaya finalizando, bombón", "En Alicante hay cosas que huelen muy mal, y que el agua, a veces no les vendría mal encima", "Manolete, Manolete, si no sabes torear, pa' que te metes", y "la muerta viviente huele mejor que usted", son algunas de ellas. Pero también tenía para la prensa, especialmente si le preguntaban por su dimisión: "Parece mentira que me lo preguntéis, conociéndome como me conocéis. Sabéis que cuando Sonia Castedo hace algo, lo hace cuando le apetece, cuando ella lo decide y sin avisar".