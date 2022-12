DICE QUE HAY QUE "ACLARAR LAS COSAS NO CONSENTIDAS"

La abogada Cristina Almeida asegura en Al Rojo Vivo que "si no hay consentimiento en los tocamientos es una agresión" aunque puntualiza que dependiendo del tipo puede ser "leve": "No te van a colgar porque me hayas tocado el culete pero aclarar que son cosas no consentidas es muy importante".