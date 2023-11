La abogada Cristina Almeida ha querido resaltar, en Al Rojo Vivo, la parte del discurso de Francina Armengol en la la Apertura de la XV Legislatura presidida por el rey, Felipe VI, en el cual ha hablado de la lacra de la violencia machista.

"Me parece que ha sido una oportunidad de recordar un gravísimo problema que es en este momento la violencia contra las mujeres. Yo no sé de dónde se puede sacar tanta maldad para poderte cargar a tu mujer, a tu hija, a las personas que has querido", afirma contundente Almeida.

"Son los hombres los que tenemos que reflexionar. Las mujeres estamos luchando, pero los hombres tendrán que reflexionar sobre este tema porque son los autores de las muertes y mientras no reflexionen ellos, nosotras seguiremos muriendo", añade la abogada.