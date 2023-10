Cristina Almeida expresa que los gritos y abucheos a Sánchez durante el desfile militar del 12 de octubre le dan una "impresión de país que no sabe ni lo que es la libertad de expresión".

"Si hubiera libertad de expresión, habría libertad de respeto y es mucho más importante que el hacer gala de que una expresión tiene un hecho de libertad", añade en Al Rojo Vivo.

Así, denuncia que, bajo su punto de vista, no hay libertad de expresión en la expresión "que te vote Txpote". "No entiendo nada de por qué es una consigna porque no es precisamente libertad", añade en Al Rojo Vivo.