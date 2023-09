Los partidos independentistas catalanes piden una ley de amnistía que está siendo criticada por muchos, especialmente por los partidos de derecha y ultraderecha de PP y Vox. Ante esto, la política y abogada Cristina Almeida asegura que "la amnistía es la palabra de mayor concordia en nuestra país".

"Porque ha permitido permitió pasar de una situación de dictadura a una situación de democracia y lo hizo Adolfo Suárez", argumenta Almeida. No son situaciones iguales, como le replica Ferreras por su parte, pero "sí parecidas", como le responde Almeida.

"No, no es una palabra maldita (la amnistia) sino una forma de solucionar problemas políticos y para mí el hacerla con ese valor maldita es envenenar a la sociedad y no solucionar los problemas", insiste y opina Almeida.