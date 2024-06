Vox ha agitado su mensaje en la campaña de las elecciones europeas que se celebran en España este próximo 9 de junio. En un mitin en Murcia este finde semana, Santiago Abascal ha pronunciado algunos mensajes como estos (que podemos ver en el vídeo): "Más muros y menos moros de esos que no respetan a las mujeres"; "invasión brutal de inmigrantes"; o "traer oleadas de inmigrantes de países islámicos que no respetan a la mujer". Incluso, ha amenazado el líder de Vox con enfrentarse al Gobierno "físicamente si es necesario".

La sindicalista Afra Blanco no da crédito a estas palabras y no ha dudado en responderle en Al Rojo Vivo: "A Vox hay que decirle que las mujeres vestimos como nos de la gana pese a ellos, que las mujeres somos libres pese a ellos, no pese a la migración, no, pese a ellos. Y que las mujeres queremos decidir pese a ellos y su forma de pensar y su dibujo de sociedad que quieren", afirma contundente.

Y además, "siguen con los bulos en migración", añade la sindicalista. "No nos tiene que preocupar que venga migración, es más, necesitamos más de 25 millones, nos tenía que preocupar que nos fuéramos. Menos del 20% que las personas que han migrado a España cobran el ingreso mínimo vital. Constantemente (Vox) están moviendo el discurso del odio... Y debemos recordar que Vox es el socio del PP", sostiene Blanco. En el vídeo podemos ver al completo su reacción y sus palabras.