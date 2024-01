La periodista y cronista parlamentaria de laSexta María Llapart , que este año ha sido galardonada con el premio a la mejor periodista parlamentaria de 2023, otorgado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, confiesa haber vivido unas de las jornadas más "sorpresivas" de los casi 11 años que lleva trabajando en el Congreso de los Diputados. Este 10 de enero se votaban tres grandes decretos ley y Junts per Catalunya puso todo patas arriba e hizo que nada fuera como siempre.

"Fue sorprendente, de todo punto imprevisible y muy sorpresivo. Un giro de guión que yo no había vivido en los pasillos del Congreso jamás desde que hago crónica parlamentaria", confiesa Llapart a Antonio G. Ferreras, en Al Rojo Vivo, un día después de ese superpleno en el que finalmente Junts se abstuvo de la votación de los tres grandes decretos ley : dos de ellos salieron adelante y fue Podemos -y no Junts- quién tumbó el segundo de los decretos, el impulsado por el ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz.

Fue un jornada de "absoluta incertidumbre", relata la periodista parlamentaria y es que "nadie sabía lo lo que iba a votar Junts" porque el partido de Carles Puigdemont "optó por el silencio". Algo que no suele ser habitual en los pasillos del Congreso. "Las personas que habitualmente nos cuentan cosas (a los periodistas) dejaron de hacerlo y en el Gobierno insistían que debían ser ellos (Junts) cuál iba a ser el sentido de su voto", explica Llapart. Pero lo cierto es que "hasta el último minuto estuvieron negociando y hasta el último minuto nadie nadie sabía con certeza lo que iba pasar".

Incluso hubo medios que se adelantaron a decir que Junts había votado que "no" porque los propios diputados de Junts les habían informado de ello. "En esos momentos de incertidumbre y de mucho revuelo, en los que corres detrás de todos los diputados para preguntarle si saben qué va a pasar, hubo dos periodistas que se cruzaron con un diputado de Junt que dijo "No a los tres decretos'", cuenta llapart. Esto es, que habían votado no a los decretos. Sin embargo, se supone que ya habían votado porque esto fue posterior a las 15:30h de la tarde, que fue cuando la votación telemática había ya finalizado.